Isabella de’ Medici: amori e tragedie rinascimentali

Isabella e i suoi amori

Per comprendere appieno il Rinascimento, è necessario immergersi in un’epoca in cui la Chiesa deteneva un potere assoluto, il denaro rappresentava la forza e l’economia, alleandosi con la Chiesa, generava non solo guerre politiche, ma anche omicidi efferati. Se nel Medioevo le città-stato si scontravano in conflitti militari devastanti, durante il Rinascimento il dominio finanziario e il controllo ecclesiastico mutarono la natura dei conflitti, sostituendo le battaglie con intrighi letali.

Isabella de' Medici nacque nel 1542 a Firenze, figlia di Cosimo I ed Eleonora di Toledo, una donna di straordinaria bellezza e cultura, ma afflitta da tubercolosi ossea, che la portò a morire a soli 40 anni. Eleonora, figlia del viceré di Napoli, ebbe tre figli: Francesco, Giovanni e Isabella, educati con cura in numerose discipline, tra cui la musica. Isabella, in particolare, eccelleva al clavicembalo.

Nel 1558, a soli 16 anni, Isabella sposò Paolo Giordano Orsini, duca di Bracciano, in un matrimonio politico di grande rilievo, ma privo d’amore. Paolo, consapevole della fragilità della loro unione, affidò alla custodia della moglie il cugino Troilo Orsini, creando però inconsapevolmente l’opportunità per un amore proibito. Tra Isabella e Troilo nacque infatti una passione intensa, documentata in lettere colme di sentimento. Per mascherare la sua relazione clandestina, Isabella organizzava nei suoi salotti a Firenze e a Cerreto Guidi incontri con poeti, musicisti e artisti. Nel frattempo, Paolo intratteneva una relazione con Vittoria Accoramboni. Quando venne a sapere dell’infedeltà della moglie, reale o presunta, l’orgoglio e la gelosia lo portarono a pianificare la tragedia. Le voci scandalose dell’epoca insinuavano legami impropri tra Isabella e suo padre o suo fratello Giovanni. Tuttavia, tali accuse sono da escludere: l’affetto di Cosimo per Isabella era quello di un padre che suppliva alla perdita della moglie, mentre Giovanni, confidente di Isabella, ne condivideva dolori e segreti.

La tragedia: da Bracciano a Cerreto Guidi

Paolo Giordano Orsini, trovandosi nel Castello di Bracciano, assoldò un sicario, soprannominato Mister X, esperto in omicidi che potevano sembrare morti naturali. La missione era chiara: Isabella doveva morire per permettere a Paolo di vivere liberamente il suo amore con Vittoria senza temere vendette da parte del fratello di Isabella, Francesco de' Medici.