L’oroscopo del 1° dicembre: pianeti distratti e stelle che si riorganizzano per il mese nuovo.

Dicembre è finalmente arrivato, ma le stelle sembrano ancora in fase di aggiornamento. I pianeti si muovono con la stessa energia di chi si alza dal letto al primo lunedì del mese, e il cielo promette qualche sorpresa… non necessariamente bella. Pronti a scoprire cosa vi riserva questo inizio mese? Prendete un caffè: ne avrete bisogno.



Ariete



Dicembre inizia con il piede sbagliato: ti senti pronto a conquistare il mondo, ma il mondo non sembra interessato a farsi conquistare. La tua impulsività ti porterà a fare mosse azzardate, tipo comprare regali inutili o discutere con un superiore. Respira, Ariete: non tutto è una sfida.

Toro

Il tuo motto oggi è “non disturbarmi mentre mi preparo al Natale”. Vorresti solo pace e comfort, ma le responsabilità continuano a bussare alla porta. Le stelle ti consigliano di affrontarle una alla volta e di premiarti con una cioccolata calda. O con un bicchiere di vino. O con entrambi.

Gemelli

Il mese inizia con te che parli troppo e ascolti poco, ma questa non è una novità. Le stelle ti avvertono: rischi di dire la cosa sbagliata alla persona sbagliata. Se vuoi evitare guai, considera di usare un filtro (o almeno di fare delle pause tra una parola e l’altra).

Cancro

Dicembre ti trova nostalgico, come sempre. Ma invece di riflettere sui bei tempi andati, prova a vivere il presente. Oggi le stelle ti invitano a lasciare andare il passato e concentrarti su quello che puoi ancora fare. Tipo non piangere guardando una pubblicità natalizia.

Leone

La tua voglia di brillare oggi sarà messa alla prova da un clima generale di apatia. Gli altri non sembrano interessati alle tue storie epiche o alle tue grandi idee. Ma non preoccuparti, Leone: sei nato per risplendere anche quando il pubblico è distratto. Continua a essere meraviglioso.

Vergine

Il tuo desiderio di ordine oggi si scontrerà con il disordine cosmico. Qualcuno ti chiederà aiuto con un problema che hai già risolto mesi fa. Resisti alla tentazione di rispondere con un “Te l’avevo detto” e cerca di essere paziente. Sarà difficile, ma ce la puoi fare. Forse.

Bilancia

Oggi cerchi equilibrio, ma sembra che tutto intorno a te si diverta a crearti caos. Ogni decisione sarà più complicata del previsto, ma le stelle ti rassicurano: non importa cosa scegli, tanto a dicembre c’è sempre una scusa per rimandare tutto a gennaio.

Scorpione

Inizia il mese e tu sei già stanco di tutti. Le stelle ti invitano a non prendere troppo sul serio chi cerca di provocarti. La vendetta è il tuo forte, ma oggi risparmia energie: dicembre è lungo e il karma farà il suo lavoro. Intanto, goditi un momento di meritata solitudine.

Sagittario

Dicembre è il tuo mese, ma oggi non ti senti al massimo. Forse è il peso di tutto quello che non hai fatto a novembre. Le stelle ti consigliano di prendertela con calma: una giornata di relax e zero impegni potrebbe essere la tua miglior decisione. Non serve sempre correre.

Capricorno

Oggi sei in modalità “capo supremo del mondo”. La tua produttività farà sentire in colpa chiunque osi starti vicino. Ma ricorda, Capricorno: essere troppo serio può risultare noioso. Le stelle ti consigliano di dedicare qualche minuto anche al divertimento. Sì, è una cosa che esiste davvero.

Acquario

Il tuo spirito libero oggi si scontra con la routine quotidiana, e la frustrazione sarà palpabile. Le stelle ti consigliano di trovare un modo creativo per evadere, anche solo mentalmente. Disegna, scrivi, oppure fai finta di essere malato per saltare un meeting. Fai quello che serve.

Pesci

Oggi ti senti un po’ disperso, ma questo non è una novità. Il mese inizia con tante aspettative e poche certezze, ma non lasciare che questo ti abbatta. Le stelle ti ricordano che è ok sognare, purché tu non dimentichi di mettere la sveglia.



Conclusione

Il 1° dicembre parte con qualche intoppo, ma ricordate: è solo l’inizio. Ogni segno troverà il modo di affrontare il caos cosmico con stile… o almeno con dignità. Le stelle vi osservano, a volte ridono, ma sempre tifano per voi. Tranne quando sbagliate clamorosamente, in quel caso ridono un po’ di più. Buon inizio mese!