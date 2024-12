Incidente in motocicletta sulla SP della Verna: 68enne trasportato in codice 2 al Careggi

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.25, i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale della Verna, nel comune di Bibbiena.

L’incidente ha coinvolto una motocicletta guidata da un uomo di 68 anni. Sul posto sono intervenuti prontamente i volontari della Misericordia di Bibbiena e l’elisoccorso Pegaso 1, che ha trasportato il ferito all’ospedale Careggi di Firenze in codice 2, indicativo di condizioni serie ma non in pericolo immediato di vita.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La circolazione lungo la SP della Verna ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.

Un plauso va ai soccorritori per la tempestività dell’intervento, fondamentale per garantire l’assistenza al 68enne, il cui stato di salute è monitorato presso il nosocomio fiorentino.