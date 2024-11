L’Oroscopo del 28 Novembre: pianeti Confusi e stelle in sciopero.

Bentornati a questa nuova puntata dell’oroscopo, dove i segni zodiacali cercano risposte e il cielo risponde con un’alzata di spalle. I pianeti oggi sembrano smarriti come chi cerca il Wi-Fi gratis. Cosa significa per te? Semplice: problemi. Ma almeno puoi ridere di quanto tutto sia assurdo. Pronti a scoprire le delusioni cosmiche di oggi?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi ti senti un gladiatore in lotta contro mulini a vento. Le tue idee brillanti saranno accolte con sguardi vuoti e un sincero “Non ci interessa”. È il karma che ti ricorda che il mondo non ruota intorno a te. Respira e vai avanti, anche se nessuno applaude.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi vuoi solo stare tranquillo, ma ovviamente il destino ha altri piani. Sarai costretto a interagire con persone fastidiose che disturbano il tuo sacro equilibrio. Il consiglio delle stelle? Fingi un’emicrania e nasconditi sotto il plaid. La giornata passerà più velocemente.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Le stelle ti consigliano di parlare meno, ma sanno già che non le ascolterai. Oggi sei il re dei commenti inutili, e il rischio di litigi verbali è altissimo. Se vuoi evitare problemi, prova a rispondere con un semplice “Sì, hai ragione”. Anche se non ci credi.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi ti svegli con l’umore di una tempesta tropicale: intenso, imprevedibile e pericoloso. Le persone intorno a te proveranno a calmarti, ma tu preferirai annegare nei tuoi drammi. Sorridi, Cancro: la vita è già abbastanza complicata senza il tuo contributo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi il tuo desiderio di attenzioni raggiunge il livello “guardatemi mentre respiro”. Purtroppo, gli altri non sembrano interessati alla tua magnificenza. Non è colpa tua, è solo una giornata in cui persino le stelle hanno altro a cui pensare. Ruggisci lo stesso, per principio.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Ti svegli con la solita voglia di perfezione, ma il caos cosmico ha deciso di sfidarti. Gli imprevisti saranno tanti e irritanti: dal caffè che finisce all’ultima mail sbagliata. Accetta l’imperfezione, almeno per oggi. E se proprio non riesci, sfogati rifacendo il letto.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi il tuo proverbiale equilibrio sarà messo alla prova da una serie di decisioni impossibili. Pizza o sushi? Messaggio o silenzio? Alla fine non deciderai nulla, come al solito. Ma tranquillo, il mondo continuerà a girare anche senza il tuo contributo.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Hai lo sguardo di chi potrebbe incenerire un’intera città con un’occhiata. Oggi sei così misterioso e tagliente che persino le stelle hanno paura di avvicinarsi. Usa questa potenza con giudizio: non tutti meritano di essere distrutti. Solo la maggior parte.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Oggi sei un misto di entusiasmo e pigrizia. Vorresti conquistare il mondo, ma senza alzarti dal divano. Le stelle ti consigliano di scegliere una sola impresa eroica e farla bene. Tipo finire quella serie che hai iniziato tre mesi fa.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti più pratico e determinato del solito, ma anche incredibilmente noioso. Oggi sei come un’equazione matematica: utile, ma nessuno vuole averti intorno. Prova a fare qualcosa di spontaneo, tipo sorridere o dire “sì” senza pensarci troppo. Sarà un’esperienza educativa.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei l’incarnazione del caos creativo. Idee geniali ti attraversano la mente, ma hai la capacità di concentrazione di un criceto su una ruota. Scrivi tutto, prima di dimenticare. E magari non cercare di spiegare i tuoi progetti: nessuno ti capirà comunque.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi vivi in una dimensione parallela, come al solito. Qualcuno ti parlerà e tu risponderai con frasi filosofiche che non significano nulla. Non preoccuparti: chi ti ama è abituato. Il consiglio delle stelle? Bevi molta acqua, almeno quella è reale.



Conclusione

Anche il 28 novembre promette di essere un giorno di ordinaria follia zodiacale. Ma non disperate: le stelle non decidono davvero il vostro destino, servono solo da scusa per quando le cose vanno male. E se tutto fallisce, ricordate: è sempre colpa di Mercurio retrogrado. O di qualcuno che non siete voi.