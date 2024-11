Coppa Italia Serie C: Arezzo avanti, Perugia eliminato

L’Arezzo conquista il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C battendo il Perugia al Curi con un netto 2-1. Mattatore della serata è Ogunseye, autore di una doppietta tra il 14′ e il 17′. Inutile il gol di Matos al 91′, troppo tardivo per evitare l’eliminazione dei biancorossi.

Gli amaranto, reduci da una prova opaca venerdì scorso, hanno mostrato ben altro piglio, meritando il successo contro un Perugia apparso disorientato dai numerosi cambi effettuati dal tecnico. La doppietta di Ogunseye nel primo tempo ha indirizzato la gara, mentre la reazione dei padroni di casa è arrivata troppo tardi per cambiare le sorti della partita.