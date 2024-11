Incidente a Sansepolcro: 80enne trasportato in ospedale in codice 2

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:52, il servizio di emergenza del 118 dell’Asl Tse è stato attivato per un incidente stradale avvenuto a Sansepolcro, in via Senese Aretina. Lo scontro ha coinvolto due automobili. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro. Un uomo di 80 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 presso l’ospedale di Sansepolcro per le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’incidente o sulle condizioni degli altri coinvolti.