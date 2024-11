Ragionamenti di analisi fisica quantistica… e genetica delle parole 

Voce del verbo avere

Le “avere” servono per lo scoppietto.

Voce del verbo butolino

Il “butolino” serve per ingrossare i girini.

Io sarò diventato sordo: non ho mai sentito parlare né delle “avere” né dei “butolocchi”.

La casa è di muro e la nave va sul mare, come la ruota gira.

Esatto.

La ruota può girare sia avanti che indietro, come la nave sul mare.

Per fare uno stesso ragionamento, vale anche per la casa?!

Serve il notaio! Esatto.

La nana di razza pura rimane sempre “piccina”. Allora tanto vale andare a Montagnano a mangiarla già cotta!

Perché le prendono al Bastardo?!

Per far tornare questo ragionamento bisogna rifarsi alla storia antica del Bastardo o di San Giuliano.

Anticamente, dove oggi c’è la pizzeria del Muretto, si trovava l’attracco delle chiatte che trasportavano dal lago del bacino del Clanis merci, animali, polli e nane. Spesso alcuni di questi animali, nel trasbordo sui carri, riuscivano a scappare, imbastardendo la razza con quelli stanziali!

La luna non è mai nuova, è sempre piena: nessuno l’ha mai svuotata ed è sempre la stessa!

Ritornando al notaio, l’“avanti” e l’“indietro” sono dati dalla presenza di un compratore e di un venditore.

Per la nave, è dato dalla prua e dalla poppa.

E per la ruota?! Questo è il problema.

Se inseriamo la ruota in un mezzo, come una bicicletta, sia quella davanti che quella dietro possono muoversi avanti e indietro. Tuttavia, per definire un concetto preciso di “avanti” e “indietro”, bisognerebbe indicare se la ruota è libera o fissa.

In conclusione, si potrebbe discutere all’infinito. Mi viene in mente quando giocavo con il cerchione di una ruota di bicicletta e un brocco.

Brocco: perché si dice che un giocatore, in qualsiasi sport, è un brocco se è poco bravo?

Ma se è “poco buono”, non significa che sia cattivo. Dov’è il confine tra buono e cattivo?

E poi, il brocco serve a molte cose ed è quindi utile per tanti usi. Allora, è buono o cattivo?

Ah! Il giocatore è un attore di un gioco… e la comparsa, chi è?