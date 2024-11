Benvenuti all’appuntamento con le stelle che non fanno sconti. Oggi i pianeti vi mettono sotto i riflettori, ma non aspettatevi applausi gratuiti. Il cielo ha deciso di essere sincero, e forse anche un po’ troppo diretto. Preparati: potrebbe non piacerti quello che sentirai. E ricorda, le stelle influenzano, ma sei tu a complicarti la vita!

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti senti invincibile? Bene, lo pensano anche i problemi che stai ignorando. Fai meno il gladiatore e più il diplomatico, o rischi di trovarti in una guerra inutile… contro te stesso.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Quel progetto che stai rimandando? Bravo, continua così e vedrai che sarà un successo… per qualcun altro. Rimboccati le maniche o preparati a rosicare. a volte serve.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi parlerai, parlerai, e poi parlerai ancora. Peccato che nessuno capisca dove vuoi arrivare. A volte, tacere è l’arte più raffinata. Provaci.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Hai deciso di abbracciare il tuo lato emotivo, vero? Occhio però, perché gli altri stanno già correndo a cercare un ombrello: le tue lacrime stanno diventando uno tsunami.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Tu sei il re della giungla, ma oggi sembri più un gattino spaesato. Scendi dal piedistallo e cerca di ascoltare gli altri: il tuo ego è già abbastanza ben nutrito.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Perfettino, eh? Peccato che mentre sistemi il dettaglio, il quadro generale stia andando a rotoli. Oggi impara a lasciarti andare, anche se fa venire l’orticaria.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti l’ago della bilancia, ma oggi sei solo un ago nel pagliaio. Smetti di cercare armonia a tutti i costi: a volte serve un po’ di caos per capire cosa conta davvero.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oh, quanto sei intenso! Ma non tutti sono pronti per il tuo dramma da telenovela. Oggi, prova a essere un po’ più “Netflix” e un po’ meno “soap opera”.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

La tua voglia di avventura oggi rasenta la fuga dalla realtà. Prima di partire per Marte, ricordati che hai lasciato il bucato in lavatrice… e qualche responsabilità qua e là.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Workaholic di professione, dimentichi che anche il tempo perso può essere produttivo. Prova a rilassarti: il mondo non crollerà (ma magari tu sì, se non rallenti).

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi la tua genialità è in modalità “fuoco d’artificio”: spettacolare, ma breve e confusa. Raccogli le idee, perché altrimenti rischi di brillare per nulla.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Continui a sognare a occhi aperti, ma qualcuno ti sta sfilando il cuscino. Oggi svegliati, prima che la realtà ti colpisca come un secchio d’acqua fredda.



Conclusione

E con questo, le stelle ti lasciano al tuo destino, fatto di scelte (discutibili), emozioni (troppo intense) e drammi (esagerati). Ma tranquillo, domani sarà un altro giorno… o forse no. A presto, per nuove verità scomode!