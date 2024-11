Dolly, dalla sfida alla laurea: una promozione da primo tenente

DOPO LA SFIDA DEL COSENO, DOLLY PRENDE LA LAUREA

La giornata della sfida all’americana e il conforto riproduttivo di Manuel, uniti al nuovo stato interessante, costrinsero Dolly a lasciare i lavori domestici a Manuel e a dedicarsi nuovamente allo studio. Si iscrisse infatti alla facoltà di lingue all’Università AZ di Tucson, una delle prime 5 università militari del mondo. Cosa incredibile, o forse grazie al suo stato e alla fresca bellezza, in soli 9 mesi riuscì a completare tutto il corso. Isolata dalla famiglia in quella grande città universitaria circondata dalle famose montagne texane, Dolly si concentrò completamente sullo studio.

Solo nel weekend Manuel e Dean venivano a trovarla al campus. Il piccolo Dean le saltava subito al collo, baciandola e raccontandole le vicissitudini di Manuel in cucina e nel tentativo di stirare. Ma lei non si faceva prendere dalla compassione: ormai era saldamente inserita nei ranghi militari come caporal maggiore. Quando si cinse la testa di alloro, ottenendo la laurea, fu promossa a “secondo tenente”, come suo marito Manuel. Non ancora soddisfatta, si iscrisse alla scuola ufficiali e, nonostante avesse il piccolo – anzi, la piccola – da allattare, fu subito avanzata a Primo Tenente. Ricevette perfino una commissione presidenziale per “allattare bene”, tanto che le si erano ingrossate le coppe gentili…

Tornata a casa a Tucson, Manuel pensava di aver risolto le sue fatiche domestiche. Ma si sbagliava: ora era comandato a bacchetta da Dolly, che era un Primo Tenente! Il povero Manuel De Las Palmas rifletté amaramente sugli iraniani integralisti che non mandano a scuola le donne per non trovarsi in situazioni come la sua. Tuttavia, proprio una bambina era nata dal parto di Dolly: una piccola di nome Gina…