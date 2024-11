La Polizia di Stato arresta due persone per detenzione e spaccio di droga ad Arezzo

Nella serata di venerdì, la Squadra Mobile di Arezzo, sotto la direzione del Dott. Davide Comito, ha arrestato due cittadini tunisini colti in flagranza di reato durante due distinte cessioni di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta nel contesto di specifici servizi di contrasto al traffico di droga. Durante un’attività di osservazione, gli agenti hanno notato due individui uscire da un edificio e aggirarsi con atteggiamento sospetto nelle vicinanze. Sottoposti a controllo, i due hanno manifestato segni evidenti di nervosismo. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di diverse dosi di hashish in possesso di uno dei fermati e di cocaina sull’altro.

Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dei due, trovando ulteriori quantità di droga: 50 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e 1420 euro in contanti, presumibilmente derivanti dall’attività illecita.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e denunciati anche ai sensi dell’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998 per violazione delle norme sull’immigrazione. Informato il Pubblico Ministero della Procura di Arezzo, è stato disposto il rito direttissimo per la mattina seguente.

All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Arezzo.