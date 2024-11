Incidente sulla SR 71 a Santa Mama: 65enne finisce fuoristrada

Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13:44, lungo la SR 71 in località Santa Mama. Una sola auto è rimasta coinvolta, alla guidauna donna di 65 anni che è finita fuoristrada ed è stata prontamente soccorsa dai mezzi di emergenza.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Talla e l’infermierizzata con la Misericordia di Poppi per prestare i primi soccorsi. Vista la situazione, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1. La donna è stata trasportata in codice giallo (codice 2) all’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti e cure.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, garantendo la ripresa della viabilità in condizioni di sicurezza.