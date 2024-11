Fracas colpisce, ACF Arezzo trionfa: vittoria storica sul campo della capolista Ternana

Splendida impresa delle amaranto nella decima giornata di Serie B femminile

Le ragazze dell’ACF Arezzo mettono fine alla striscia di imbattibilità della capolista Ternana, che fino a questa gara contava nove vittorie consecutive.

Primo tempo

Una gara equilibrata in avvio, con occasioni per entrambe le squadre. L’Arezzo si rende pericoloso già al 6’, quando Martino dalla punizione serve Bruni, il cui colpo di testa non inquadra la porta. La Ternana risponde al 14’ con Ripamonti che colpisce il palo. Le amaranto, ben organizzate, rispondono con azioni pericolose di Taddei e Carcassi, ma la difesa rossoverde tiene.

Secondo tempo

La partita si accende nella ripresa. Al 63’, il momento chiave: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fracas, entrata pochi minuti prima, buca la rete di Ghioc portando l’Arezzo in vantaggio. La Ternana tenta una reazione disperata, ma trova una Bartalini insuperabile tra i pali e un gol annullato per fuorigioco all’82’.

Nonostante il forcing finale della capolista, le amaranto resistono fino al fischio finale.

Una vittoria dal sapore storico per le ragazze di Ilaria Leoni, che infliggono alla Ternana il primo stop stagionale. Un successo che non solo dà morale ma anche una chiara dimostrazione della crescita di questo gruppo.

TERNANA – ACF AREZZO

Ternana: Ghioc, Vigliucci (Tarantino 68’), Corrado (Quazzico 74’), Pacioni, Ripamonti, Ciccotti, Fusar Poli, Petrara (Labate 74’), Regazzoli (Bonetti 59’), Pironi, Gomes.

A disposizione: Quazzico, Capitanelli, Bonetti, Ciccioli, Labate, Tarantino, Zannini, Massimino, Lombardo.

All.: Antonio Cincotta.

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi (Barsali 83’), Corazzi, Bruni, Zito, Taddei (Fortunati 64’), Blasoni, Martino (Fracas 53’), Razzolini (Torres 83’).

A disposizione: Nardi, Barsali, Santini, Torres, Lorieri, Toomey, Tomassini, Fracas, Fortunati.

All.: Ilaria Leoni.

Marcatori: Fracas (63’).

Ammonite: Tuteri (28’), Zito (89′), Pirone (90’).

Angoli: 7 – 5.

Recupero: 0’ – 6’.