Bentornati all’oroscopo senza fronzoli del 16 novembre! Oggi le stelle hanno deciso di essere ciniche, spietate, e per nulla inclini alla compassione. Quindi preparatevi: è un momento ideale per smontare qualche illusione e togliere un po’ di quella polvere che copre la realtà. Pronti a fare i conti con voi stessi?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ariete, oggi la tua testardaggine è alle stelle. Ti convinci di avere sempre ragione, anche quando è palese che sei fuori strada. Per una volta prova ad ascoltare chi ti sta intorno: il mondo non ruota tutto attorno alla tua visione delle cose, anche se ti sembra di sì.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Toro, oggi sei un’ostinata montagna di lamentele. Nulla sembra andare come vuoi e, anziché reagire, preferisci fare la vittima. Smettila di crogiolarti nel tuo pessimismo e prova a essere un po’ più flessibile. La vita non è fatta per essere perfetta… soprattutto la tua.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, oggi sembri una radio rotta: parli di tutto e di niente, e alla fine sembri più superficiale che brillante. Prima di lanciarti in nuove discussioni, cerca di capire se hai davvero qualcosa di interessante da dire. Il silenzio, ogni tanto, può fare miracoli.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Cancro, oggi la tua ipersensibilità sta sfuggendo al controllo. Ti offendi per un nonnulla e leggi segnali ovunque, anche dove non ci sono. Non sempre tutto è un attacco personale. Prima di saltare a conclusioni tragiche, prova a fare un bel respiro e a guardare le cose con più distacco.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Leone, oggi il tuo ego è fuori controllo. Cerchi attenzioni e applausi anche per le cose più banali, al punto che sembri quasi disperato. Nessuno ti applaudirà per ogni minimo successo, quindi evita la scena e prova a dare il meglio senza aspettarti una standing ovation.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Vergine, oggi la tua precisione maniacale rischia di far scappare chiunque ti stia vicino. Sei così intento a sistemare tutto e a fare critiche che stai diventando insopportabile. Lascia che ogni tanto le cose non siano perfette e forse la tua compagnia sarà un po’ più piacevole.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, oggi sembri un po’ troppo preoccupato di apparire perfetto, al punto da risultare artificioso. La tua armonia impeccabile ha stancato tutti. A volte mostrare qualche difetto può renderti più interessante. Scendi dalla tua torre d’avorio e mostrati per quello che sei, senza filtri.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, oggi sei particolarmente sospettoso, e questo tuo modo di vedere secondi fini ovunque sta stancando chi ti sta attorno. Non tutti complottano contro di te, semplicemente non sei il centro del mondo come pensi. Rilassati e prova a vedere le cose in modo meno drammatico.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Sagittario, oggi la tua voglia di indipendenza sembra solo una scusa per evitare qualsiasi responsabilità. Sei libero di fare ciò che vuoi, ma non lamentarti poi se nessuno ti prende sul serio. La libertà è bella, ma ogni tanto farebbe bene anche un po’ di disciplina.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Capricorno, oggi la tua ambizione ti rende spietato. Sei così concentrato su obiettivi materiali che ti dimentichi di tutto il resto. Ma la vita è più di un elenco di successi da spuntare. Prova a essere un po’ più umano e a guardare chi ti sta vicino. Forse scoprirai qualcosa di più gratificante.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Acquario, oggi la tua eccentricità sta scivolando nel ridicolo. Sei così intento a “distinguerti” che sembri quasi una caricatura. Non sempre devi andare controcorrente per essere interessante. Magari prova ad accettare qualche idea altrui, così, tanto per cambiare.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Pesci, oggi sei più perso del solito. La tua tendenza a fuggire dalla realtà si è trasformata in una totale confusione. Nessuno capisce cosa vuoi, e nemmeno tu, a dirla tutta. Forse è il caso di piantare i piedi per terra e fare un po’ di chiarezza… o rassegnarti a perdere te stesso.



Conclusione Generale

Oggi il 16 novembre è una giornata dedicata all’autocritica e alla riflessione, per chi ha il coraggio di guardarsi davvero allo specchio. Le stelle non sono state tenere, ma a volte serve una verità cruda per fare un passo avanti. Sta a voi decidere se incassare il colpo e cambiare… o nascondere la testa sotto la sabbia.