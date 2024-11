Rinnovata l’elisuperficie dell’ospedale di Arezzo: ora operativa anche per i voli notturni

L’elisuperficie dell’ospedale San Donato di Arezzo è nuovamente operativa dopo interventi di adeguamento che permettono ora il volo notturno. I lavori hanno coinvolto il rifacimento completo del manto della piazzola, la sostituzione dell’intero sistema di illuminazione (luci perimetrali, luci radenti, indicatori di planata, luci di segnalazione) e l’installazione di una recinzione di sicurezza.

Inoltre, è stato realizzato un cancello automatizzato per facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso, azionabile direttamente dal personale del 118. «La piazzola è ora perfettamente operativa, con una visibilità migliorata per atterraggi e decolli», ha dichiarato Barbara Innocenti, direttrice dell’ospedale, sottolineando l’importanza di questa infrastruttura per il sistema di emergenza.

Anche Simone Nocentini, direttore della Centrale operativa 118 dell’Area provinciale Aretina, ha evidenziato l’intervento come parte del potenziamento delle piazzole di soccorso, ringraziando la Prefettura di Arezzo e i Vigili del Fuoco per aver messo a disposizione l’eliporto di Molin Bianco durante i lavori. Samuele Pacchi, coordinatore infermieristico del 118, ha sottolineato l’efficienza della rete di soccorso, che non ha subito interruzioni grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco.

«I lavori, durati 45 giorni con un investimento di 250mila euro, hanno reso l’elisuperficie più moderna e funzionale», ha concluso Daniele Giorni, direttore dell’UOC Manutenzioni dell’Area Provinciale Aretina, confermando il miglioramento complessivo dell’infrastruttura grazie all’aggiornamento dell’impianto e al nuovo manto di copertura.