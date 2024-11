Oroscopo del 12 novembre: il cielo ti sfida, sei pronto?

Oggi le stelle non sembrano intenzionate a farti sconti. Non è una di quelle giornate in cui puoi cullarti negli allori: ognuno di noi, con le sue stranezze e difetti, dovrà fare i conti con sé stesso. La Luna in combutta con Giove ti lancia una sfida: sei davvero all’altezza delle tue ambizioni? Scopri cosa ti aspetta e non prendertela troppo: a volte, è meglio ridere che lamentarsi.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Quanti sogni irrealizzabili hai fatto nelle ultime settimane? Oggi le stelle ti consigliano di tornare con i piedi per terra. Non tutto ruota intorno a te, anche se fingi di crederci.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Il re della testardaggine oggi dovrà scendere a compromessi. Che novità, vero? Se continui a tenere la bocca cucita, rischi di perdere una buona occasione. È ora di far funzionare quella lingua!

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Stamattina il tuo lato introspettivo si è svegliato, eh? Forse è perché hai finalmente capito che non si può passare la vita a fare i giullari. Cerca di capire cosa ti tormenta veramente… o continua a girare in tondo, a te la scelta.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sai che la tua capacità di lamentarti non è una dote, vero? Invece di piagnucolare, prova ad apprezzare chi ti sta accanto. Ogni tanto, dire un bel “grazie” non uccide nessuno.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Sorpresa: la tua carriera non si farà da sola. Se vuoi davvero quella promozione o semplicemente non finire nel dimenticatoio, smettila di aspettare applausi e datti da fare. Il mondo non è il tuo palcoscenico.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Il perfezionista della situazione ha bisogno di lasciarsi andare, ma sappiamo entrambi che non succederà. Prova a fare un piccolo sforzo e concediti una novità. Chissà, potrebbe persino piacerti… anche se probabilmente non lo ammetterai mai.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi si parla di finanze. Sei sicuro di saper gestire i tuoi soldi? O hai deciso che non c’è niente di meglio che buttare i risparmi al vento? Forse è il caso di ascoltare le stelle e provare a fare i conti come si deve.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi non sei in vena di tollerare nessuno – per carità, niente di nuovo. Ma se vuoi una vita più serena, dovrai iniziare a eliminare qualcuno dalla tua cerchia. No, non nel senso letterale, anche se sappiamo che ti piacerebbe.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

L’eterno ottimista oggi preferirebbe un po’ di pace, e finalmente! Non è tutto rose e fiori, e sai che il mondo non ruota intorno al tuo entusiasmo. Un po’ di autocritica oggi non ti farà male.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Lavoro, lavoro e ancora lavoro: anche oggi sei pronto a sacrificarti. Ma a chi giova tutta questa abnegazione? Forse ti farebbe bene ricordare che il lavoro non è l’unico modo per dimostrare il tuo valore.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Sempre pronto a ribellarti e a fare tutto a modo tuo. Oggi, però, prova ad ascoltare per una volta chi ti sta attorno. Non temere, nessuno ti sta proponendo di rinunciare alla tua amata indipendenza.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il creativo dello zodiaco è in modalità artistica, ma a che pro? Se non fai nulla di concreto, resterà tutto nella tua testa. Le stelle ti sfidano a produrre qualcosa che non sia solo fumo e fantasia.



Conclusione Generale

E così, anche oggi, il cielo non è in vena di carezze. È una giornata per svegliarsi e prendere il controllo, ma non con la dolcezza: questa volta serve un po’ di autocritica e meno autocompiacimento. Accettare la sfida o girarsi dall’altra parte? Come sempre, la scelta è solo tua.