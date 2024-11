Serie B Femminile: l’ACF Arezzo vince contro Res Roma 2-0 con reti di Razzolini e Corazzi

Allo Stadio Comunale di Subbiano, l’ACF Arezzo ha ospitato la Res Roma per la nona giornata del campionato di Serie B Femminile. Le amaranto hanno ottenuto una vittoria fondamentale per 2-0, grazie ai gol di Razzolini e Corazzi, entrambi su calcio di rigore.

Formazioni:

Bartalini, Tuteri, Licco (Lunghi 86’), Bruni, Corazzi, Zito, Taddei (Lorieri 65’), Fracas (Carcassi 56’), Blasoni, Martino (Barsali 65’), Razzolini (Fortunati 86’). All. Ilaria Leoni Res Roma: Zaghini, Pezzotti, Varriale (Verrino 73’), Massimi (Boldrini 45’), Nagni (Palombi 63’), Aiannazzo, Simeone (Ikeguchi 45’), Pezzi, Massa (Montesi 45’), Boldrini, Giatras.

All. Paolo Ruggeri

Sintesi della Partita:

Nel primo tempo, l’Arezzo ha subito creato opportunità pericolose, sfruttando il pressing alto e la precisione nei passaggi. Al 27’, le amaranto hanno trovato il vantaggio grazie a un rigore realizzato da Razzolini, conquistato dopo un fallo su Blasoni. Nonostante il tentativo di risposta della Res Roma, la difesa dell’Arezzo si è dimostrata solida.

Nel secondo tempo, la Res Roma ha cercato di recuperare, ma l’Arezzo ha continuato a spingere. L’occasione decisiva è arrivata all’89′, quando un altro rigore è stato assegnato alle amaranto a seguito di un fallo su Carcassi, che ha anche portato all’espulsione di Pezzotti. Corazzi ha trasformato il tiro dal dischetto, chiudendo la gara sul 2-0.

Tabellino:

Marcatori: Razzolini (27’), Corazzi (90’).

Ammoniti: Massimi (41'), Nagni (53'), Taddei (54'), Varriale (55'), Giatras (87').

Espulsi: Pezzotti (86').

Calci d'angolo: Arezzo 2 – Res Roma 23.

Recupero: 1' nel primo tempo e 5' nel secondo tempo.

Una vittoria meritata per l’ACF Arezzo, che consolida la propria posizione in classifica e prosegue il suo percorso in Serie B con fiducia.