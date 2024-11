Pagellone di Cesare Fracassi: Milan Domani 2 Arezzo Oggi 2

Montini – 6

Sta iniziando a tornare in forma.

Chiosa – 6

Solido, con baci e abbracci.

Righetti – 5,5

Meglio quando spinge sulla fascia; grande liscio in difesa.

Coccia – 6

Suo il cross per il primo pareggio.

Guccione – 6

Meglio nel secondo tempo; evita un’espulsione tattica per fermare l’avversario sul 2-1.

Santoro – 5,5

Poco efficace come interdittore; Mawuli sembra più adatto nel ruolo.

Settembrini – 6

Poco determinante in avanti; ha buoni piedi ma non più la corsa. Utile a partita in corso.

Gaddini – 5,5

Potrebbe fare di più; spreca un’ottima occasione.

Pattarello – 6

Si aspetta di più da lui, ha potenziale.

Tavernelli – 6,5

Ottimo gol; dovrebbe essere più preciso, alcuni errori pacchiani.

Gucci – 6

Tocca due palloni senza incidere.

Ogunseye – 5

Sbaglia un gol facile; con il suo fisico, dovrebbe dominare di più.

Mawuli – 6,5

Ottimo in fase di interdizione; vero “flipper” a centrocampo.

Bigi – 7

Non l’ho visto entrare (ero già andato via), ma segna il gol del pareggio!

Troise – 6

Prova a rimediare a centrocampo con Pattarello e Tavernelli, ma serve Mawuli come interdittore.

Note tattiche:

I calci d’angolo sono da migliorare, e serve un gioco più solido sulle fasce: Coccia e Righetti a sinistra, Renzi e Montini a destra.