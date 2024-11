Ospedale del Valdarno, operata d’urgenza per rimuovere una massa addominale di 3 chili

équipe di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia ha recentemente effettuato un delicato intervento chirurgico d’urgenza, asportando una massa pelvica di circa 30 centimetri e del peso di tre chili. L’operazione si è resa necessaria per prevenire il rischio di complicazioni gravi, poiché la paziente, giunta al pronto soccorso con forti dolori addominali e difficoltà respiratorie, era già affetta da un’infezione pelvica causata dalla massa.

In seguito agli accertamenti tramite TAC e visita ginecologica, il team medico ha individuato una vasta formazione che occupava gran parte dell’addome della paziente, rendendo urgente l’intervento per impedire la diffusione dell’infezione. La procedura chirurgica è stata eseguita grazie alla collaborazione tra l’équipe di ginecologia, chirurgia generale e anestesia.

“Abbiamo rimosso una massa di 3 chili che stava compromettendo seriamente la salute della paziente,” ha dichiarato il dottor Filippo Francalanci, direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia. “In situazioni come questa, la tempestività e il lavoro di squadra sono essenziali. Ringrazio tutti i colleghi del pronto soccorso, chirurgia, radiologia e rianimazione per il loro contributo. Grazie al loro supporto, siamo riusciti a risolvere una condizione molto rischiosa per la paziente, che ora è in buone condizioni e ha già lasciato l’ospedale.”