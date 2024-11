Inseguimento notturno e incidente in città: fuggitivo abbandona l’auto e scappa

Una notte movimentata in città, caratterizzata da un inseguimento terminato in un incidente e con il conducente che, abbandonata l’auto, è fuggito a piedi nelle campagne circostanti. Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un controllo di routine, ha intimato l’alt a una vettura di grossa cilindrata che stava transitando su via Romana ad Arezzo.

Tuttavia, alla vista della paletta, il conducente ha deciso di non fermarsi, cercando invece di allontanarsi velocemente.

Subito è scattato l’inseguimento, con una seconda pattuglia che si è unita alla corsa. I veicoli hanno sfrecciato verso la periferia. La fuga si è conclusa quando il fuggitivo ha perso il controllo dell’auto, che si è fermata in panne. L’uomo è quindi sceso dal veicolo e si è dato alla fuga a piedi, scomparendo nel buio.

Le indagini sono in corso per identificare il conducente.