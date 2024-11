Incidente stradale a Cortona: donna di 70 anni trasportata in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Cortona, coinvolgendo un’auto con a bordo una donna di 70 anni. L’allarme è stato lanciato alle ore 14:26, con l’attivazione del servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente la Misericordia di Cortona, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1 per fornire assistenza. La donna, che ha riportato lesioni, è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso della Fratta per ulteriori accertamenti e cure mediche.