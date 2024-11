La ciclostorica più breve al mondo arriva a Marciano della Chiana

Domenica 10 novembre si svolgerà la seconda edizione de “La Statica – La ciclostorica a chilometro zero”

Un evento unico nel suo genere, che celebra la passione per il ciclismo storico, si terrà domenica 10 novembre a Marciano della Chiana. La seconda edizione de “La Statica – La ciclostorica a chilometro zero” trasformerà il piccolo borgo della Valdichiana in un ritrovo per appassionati di biciclette d’epoca provenienti da tutta Italia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra l’associazione La Chianina e il Divino Sfuso Team di Firenze, rappresenta un’opportunità di incontro e divertimento per chi ama la storia del ciclismo e il suo spirito di convivialità.

Questa ciclostorica “miniatura” è l’occasione perfetta per chi desidera vivere una giornata all’insegna della lentezza e della scoperta del territorio, tra sport, tradizione e buon cibo. L’evento si aprirà tra le 9:00 e le 10:00 con il raduno dei partecipanti, che si presenteranno con biciclette vintage e maglie di lana, pronti a pedalare per un breve percorso di pochi metri tra le vie e le piazze del paese, partendo da piazza Fanfulla. L’itinerario include anche una visita guidata alla torre medievale, mentre i ciclisti si fermeranno per ristorarsi con i sapori tipici locali. Al termine della pedalata, seguiranno un aperitivo, un pasta-party e una premiazione per i partecipanti che si distingueranno per lo stile con cui rappresentano la tradizione del ciclismo storico.

Il weekend de “La Statica” avrà inizio sabato 9 novembre, alle 20:00, con una cena dedicata ai piatti tipici autunnali, offrendo ai partecipanti un assaggio delle prelibatezze gastronomiche locali. Questa manifestazione si preannuncia come un’opportunità per celebrare lo spirito autentico del ciclismo storico, in vista degli appuntamenti futuri, tra cui la già confermata “La Chianina Ciclostorica”, che si terrà dal 6 all’8 giugno 2025 a Marciano della Chiana.

Roberto Apolloni, presidente de La Chianina, commenta: «Migliaia di appassionati hanno partecipato a eventi ciclostorici durante l’anno, unendo passione e amicizie. “La Statica” rappresenta un’occasione per continuare questa tradizione, in un contesto unico, con un weekend all’insegna del buon cibo, della convivialità e del sorriso».