Giovedì 7 novembre il Consiglio Musicale ritorna con il Trio degli Intrigati: ingresso gratuito

Il Consiglio Musicale prosegue la sua “sessione autunnale” con un secondo appuntamento, in programma giovedì 7 novembre alle ore 21:00 presso la sala del Consiglio Comunale. L’esibizione sarà affidata al Trio degli Intrigati, composto da Massimiliano Cuseri al pianoforte, Francesco Darmanin al clarinetto e Michele Pierattelli al violino. Il trio presenterà un repertorio di musica classica con brani di Marcello Panni, Michael Zev Gordon, Francis Poulenc, Carlo Boccadoro e Luca Francesconi. L’ingresso è gratuito, offrendo un’opportunità unica per godere di musica di alta qualità in una suggestiva cornice comunale.