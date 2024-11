ACF Arezzo si arrende alla Fiorentina: sconfitta per 1-0 negli ottavi di Coppa Italia

L’ACF Arezzo scende in campo allo Stadio Comunale “Città d’Arezzo” per giocare gli Ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di Mister Sebastian De La Fuente. In una gara combattuta fino all’ultimo, le amaranto cedono di misura alle avversarie, che segnano il gol decisivo nei primi minuti di gioco.

Formazioni:

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Fortunati (Zito 64′), Bruni, Blasoni, Corazzi (Lorieri 57′), Licco, Martino (Lunghi 73′), Carcassi (Taddei 57′), Razzolini, Fracas.

In panchina: Nardi, Santini Margherita, Toomey, Zito, Lunghi, Balducci, Lorieri, Taddei, Hervieux.

Allenatore: Ilaria Leoni.

Fiorentina: Durante, Tortelli, Breitner (Cherubini 70′), Longo, Janogy (Bonfantini 70′), Snerle (Severini 62′), Toniolo (Fearge 62′), Erzen, Zaghini, Lundin, Pastrenge (Georgeva 82′).

In panchina: Bettineschi, Bonfantini, Georgieva, Severini, Cherubini, Faerge, Filangeri, Boquete.

Allenatore: Sebastian De La Fuente.

Cronaca della partita:

Arezzo sfiora il pareggio: Licco colpisce il palo e, sulla respinta, Razzolini manda di poco a lato. 42′ Anche la Fiorentina colpisce il palo prima della fine del primo tempo.

Secondo tempo:

Pastrenge ci prova ancora per le ospiti, ma il tiro finisce alto. 72′ Arezzo vicina al pareggio su calcio d’angolo: Taddei colpisce di testa ma Durante blocca.

Nonostante gli sforzi, l’Arezzo non riesce a recuperare lo svantaggio e il gol in apertura di Erzen decide l’incontro. La Fiorentina si qualifica così ai quarti di finale della Coppa Italia, mentre l’Arezzo esce a testa alta, avendo dato filo da torcere alle avversarie.