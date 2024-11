Parroco e comunità sostengono l’uomo accusato di omicidio per difendere la propria casa

Il parroco Don Natale ha lanciato un appello ai fedeli, invitandoli a sostenere Sandro Mugnai, accusato di omicidio volontario dopo un iniziale capo d’accusa di eccesso di legittima difesa. Nei giorni scorsi, dal pulpito, il sacerdote ha invitato la comunità a unirsi in un comitato di sostegno per l’indagato, che avrebbe agito per difendere la propria abitazione dalle azioni del vicino.

Il fabbro Sandro Mugnai, rischia il processo per omicidio volontario per aver ucciso a colpi di fucile il vicino di casa che gli stava demolendo casa con una ruspa, la sera del 5 gennaio del 2023

Tra i compaesani, si è diffusa una forte solidarietà nei confronti di Mugnai, con Don Natale in prima linea nella richiesta di aiuto per il concittadino.