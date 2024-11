Ghinelli riparte: il sindaco globetrotter, in missione speciale per non stare a casa!

“L’importante è non stare a casa”, dice un vecchio adagio aretino. E di certo il sindaco Alessandro Ghinelli l’ha preso alla lettera, con il suo impegno costante a rappresentare la città ovunque… tranne che ad Arezzo! Questa volta ha deciso di portare la voce dei cittadini nella lontana e affascinante cornice del World Urban Forum al Cairo. Non si sa mai, infatti, che tra una sfinge e una piramide possa trovare una soluzione sostenibile anche per le buche di Arezzo!

Il sindaco globetrotter si fa ambasciatore della “città sostenibile” e della “governance multilivello” a livello internazionale, spostandosi da un continente all’altro con una prontezza che farebbe invidia ai migliori tour operator. Ghinelli sembra pronto a tutto pur di promuovere il progresso urbano sostenibile… anche se i cittadini potrebbero accontentarsi di una panchina sistemata o di una strada senza buche. Ma d’altra parte, che importa? Arezzo ha un sindaco in prima linea nel mondo, e questo vale più di ogni transizione energetica locale!

Da qualche parte, qualcuno si starà chiedendo: “Ma quando torna a casa?” Ma la risposta è ovvia: per Ghinelli, l’importante è non stare a casa!