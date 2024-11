Omicidio col narghilè: Mesa condannato a 6 anni e 8 mesi, familiari della vittima indignati

L’omicidio è avvenuto il 1° ottobre 2023 a Terranuova Bracciolini. Braulio Pavel Martinez Mesa, 33enne dominicano residente a Perugia, è stato condannato per omicidio preterintenzionale per aver ucciso il connazionale Joel Martinez Seipio, 38 anni, durante una rissa all’esterno di una discoteca. Mesa ha colpito Seipio con un narghilè di vetro a forma di teschio, causandogli una ferita fatale alla giugulare.

Nonostante la PM avesse chiesto 12 anni per omicidio volontario, il giudice Giulia Soldini ha accolto la tesi difensiva, riducendo la condanna a 6 anni e 8 mesi, considerando il gesto come non intenzionale. La famiglia della vittima ha espresso indignazione per la pena ritenuta troppo lieve, definendo “vergognosa” la legge.