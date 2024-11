La petrarchina Aurora Serafieri ai vertici del Campionato Italiano Allieve

La Ginnastica Petrarca ai vertici del Campionato Italiano Allieve di ritmica. Il merito è di Aurora Serafieri che ha centrato il quarto posto alle finali nazionali Gold di Cervia e che, a confronto con le migliori coetanee di tutta la penisola, è stata protagonista di una prova impeccabile per accuratezza, eleganza e pulizia degli esercizi con cui è riuscita a piazzarsi ai piedi del podio. Classe 2014, la ginnasta petrarchina ha gareggiato nella categoria Allieve 2^ Fascia in un programma completo tra corpo libero, fune e cerchio, dimostrando preparazione e carattere in ognuna delle esibizioni costruite con le allenatrici Francesca Lapi, Benedetta Moroni e Anna Bigi.

Il cammino stagionale di Aurora Serafieri è stato caratterizzato da un costante crescendo di prestazioni e soddisfazioni: il campionato individuale, infatti, era stato aperto dal quinto posto regionale a cui ha fatto seguito il terzo posto alla Zona Tecnica Interregionale che ha permesso di acquisire motivazioni e consapevolezze utili per gettare le basi per il quarto posto nazionale. Prova dopo prova, l’atleta è stata capace di individuare le imperfezioni e di lavorare per un costante miglioramento, con il risultato di questo percorso che è stato portato in pedana nel massimo palcoscenico del Campionato Italiano Allieve dove ha ottenuto unanimi apprezzamenti da parte della giuria, con alti punteggi con cui si è piazzata a pochi centesimi dal secondo e dal terzo posto.

«Ci congratuliamo per questo risultato di assoluto prestigio – commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, – che testimonia come impegno, passione, programmazione e sacrificio permettano di volare veramente in alto. Complimenti anche allo staff tecnico per aver costruito, tassello dopo tassello, questa bella scalata che conferma le rinnovate capacità della nostra società di competere nelle più importanti manifestazioni nazionali e di tenere alto il nome della ginnastica aretina».