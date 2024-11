Quarta vittoria consecutiva per la BC Servizi Arezzo: 68-65 contro il Basket Cecina

La BC Servizi Arezzo continua la sua marcia trionfale nel campionato di Serie B, conquistando un’emozionante vittoria per 68-65 contro il Basket Cecina al Palasport Estra. Gli amaranto, guidati dal coach Fioravanti, ottengono così il quarto successo consecutivo, portando a casa due punti preziosi grazie a una prestazione caratterizzata da grande determinazione nei momenti chiave della partita.

Risultato Finale: BC Servizi Arezzo 68 – Basket Cecina 65

Parziali: 13-13; 30-33; 55-49

BC Servizi Arezzo: Scortica 4, Toia 8, Nica ne, Iannicelli 2, Marcantoni ne, Buzzone 16, Lemmi 13, Vagnuzzi, Kader, Terrosi, Bischetti 11. All. Fioravanti, Ass. Liberto e Bellavia

Basket Cecina: Parietti, Pedroni 12, Spagnoli ne, Ticà, Bruci, Dabo 8, Saccaggi 20, Roventini ne, Pistillo, Nannipieri 4, Pistolesi 11, Tintori 10. All. Da Prato, Ass. Cavazzana

La sfida si è aperta con ritmi controllati e basse percentuali di realizzazione. Arezzo ha subito la perdita di Bischetti, costretto a sedersi in panchina dopo aver commesso due falli in un minuto. Il primo quarto si è chiuso in parità, ma Cecina ha cercato di allungare nel secondo periodo, portandosi anche sul +7 (24-31) grazie ai punti di Saccaggi. La BC Servizi ha saputo reagire, chiudendo il primo tempo sotto di soli tre punti (30-33).

Nel terzo quarto, gli amaranto hanno iniziato a imporre il loro gioco, con Bischetti che ha segnato 8 punti e Toia che ha contribuito con una tripla, portando Arezzo sul 47-39. I padroni di casa hanno raggiunto il massimo vantaggio di 50-39, ma Cecina ha risposto con Saccaggi, autore di due tiri da tre che hanno mantenuto vivo l’interesse per il match. Il terzo quarto si è concluso con Arezzo avanti 55-49.

L’ultimo periodo ha visto entrambe le squadre commettere molti errori. A metà quarto, Arezzo ha ripreso il controllo con un canestro di Scortica, ma gli ospiti non si sono arresi. Saccaggi ha segnato una tripla del -2, mentre Pedroni ha pareggiato grazie a un recupero. La BC Servizi ha reagito immediatamente: Toia ha assistito Lemmi, che ha realizzato una tripla fondamentale.

Negli istanti finali, Saccaggi ha avuto l’opportunità di pareggiare con i liberi, ma ha sbagliato il primo. Arezzo ha poi allungato sul 66-63 con Prenga. Pedroni ha fallito un tiro da tre per il pareggio, mentre Toia ha chiuso la partita con i liberi del 68-65. Nonostante un timeout strategico degli ospiti, la difesa aretina ha tenuto, con un recupero decisivo di Kader e Bischetti che ha suggellato una vittoria fondamentale contro un avversario di valore.

Con questo successo, la BC Servizi Arezzo si posiziona al secondo posto in classifica e si prepara ad affrontare la trasferta a La Spezia, un avversario tradizionalmente ostico per gli amaranto.