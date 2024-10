Nuove qualificazioni per i campionati italiani per la Ginnastica Petrarca

Nuove qualificazioni per le finali dei campionati italiani per gli atleti e le atlete della Ginnastica Petrarca. La società aretina è scesa in pedana nei campionati interregionali dei settori Gold di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica maschile dove, a confronto con avversari di società di tutta la penisola, è riuscita a emergere con ottimi risultati che hanno permesso di raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’accesso alle massime manifestazioni nazionali in cui verranno assegnati i tricolori nelle diverse specialità e categorie.

Particolari soddisfazioni sono arrivate dai ragazzi allenati da Jacopo Pineschi che, dopo essere emersi nella precedente fase regionale, hanno gareggiato nella Zona Tecnica Interregionale di Padova dove sono stati protagonisti di tante positive prestazioni. Nella categoria Junior3 dell’artistica maschile è emerso soprattutto Mattia Boncompagni che ha conquistato il terzo posto alle spalle di due atleti della nazionale italiana nella classifica all-around tra tutti gli esercizi della disciplina (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra), con un prestigioso podio che ha permesso di festeggiare il pass per le finali nazionali. La prova all-around ha impegnato anche Christian Antonini che ha centrato il sesto posto tra gli Junior2 e il conseguente passaggio alla successiva fase tricolore in programma da venerdì 15 a domenica 17 novembre a Fermo. L’ultimo ginnasta che ha meritato la qualificazione per il campionato italiano è stato Riccardo Baccega negli Junior3 in virtù del secondo posto agli anelli e dei terzi posti a corpo libero e volteggio, infine a concludere la squadra petrarchina è stato Pietro Badini tra i Senior che è stato autore di due buone esibizioni a volteggio e parallele.

La sezione di ritmica ha visto due atlete della Ginnastica Petrarca misurarsi a Borgo a Mozzano nella categoria Junior1 della Zona Tecnica Interregionale di Specialità e vivere un’occasione di confronto con coetanee di più regioni. Il miglior risultato è stato conseguito da Chiara Venturi del 2011 che, alla palla, è riuscita a conquistare il quarto posto che le ha permesso di rientrare tra le migliori che potranno competere fino all’ultimo per il titolo italiano nella fase finale fissata dal 15 al 17 novembre nella veneta Caorle. La seconda ginnasta in gara è stata Giulia Perli che si è esibita al cerchio e che ha mostrato con grande precisione il lavoro condotto nelle ultime settimane insieme alle tecniche Francesca Lapi, Benedetta Moroni e Anna Bigi: due errori hanno limitato il risultato finale, con l’atleta che è stata costretta ad accontentarsi del quinto posto che non è stato sufficiente per strappare il pass per il campionato nazionale.