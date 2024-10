Roberto Paglicci dell’Arezzo Karate 1979 vince la Coppa Italia Master

Un aretino vince la Coppa Italia Master di karate. Il traguardo è stato raggiunto da Roberto Paglicci dell’Arezzo Karate 1979 che, dopo un confronto con avversari da tutta la penisola, è riuscito a trionfare nell’importante manifestazione nazionale e a porre un importante tassello nel percorso di preparazione ai Campionati del Mondo Master in programma nel maggio del 2025 nell’asiatica Taipei. Classe 1969, questo atleta ha arricchito un palmares che già vantava una Coppa Italia vinta nel 2018, quattro titoli italiani e un bronzo agli Europei del 2023, consolidandosi così tra i migliori rappresentanti a livello internazionale del settore Master rivolto ai karateki con più di trentacinque anni di età.

L’ultimo successo è arrivato a Roseto degli Abruzzi dopo un cammino impeccabile nei 75kg della categoria MasterC di Kumite – Combattimento in cui Paglicci ha dimostrato tecnica e carattere nel vincere tutti gli incontri senza subire nemmeno un punto, arrivando a trionfare nella finalissima con Guido Massimo Ioio della friulana Family Fight Team di San Canzian d’Isonzo. L’affermazione in Coppa Italia segue di poche settimane l’argento alla Copa de España Internacional Master Karate di Madrid dove si è arreso solo di fronte a David Luque Camacho (due volte campione del mondo) e l’oro festeggiato alla Turin Cup di Torino, certificando un ottimo livello di forma per riuscire a ben figurare anche nella sua prima esperienza iridata ai mondiali di Taipei a cui sarà presente con il sostegno dello sponsor Gimet Brass.

Paglicci sta vivendo una preparazione mirata insieme allo staff tecnico dell’Arezzo Karate 1979 formato da Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini, con un percorso di allenamenti dove ha fatto affidamento anche sul confronto con il gruppo di agonisti della società con sede all’interno della Galleria Sacchi in via Vittorio Veneto. Tra questi spiccano Rinoah Del Valle, Razvan Preda e Jayrson Jaramel Tecson che, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, saranno impegnati al torneo internazionale Open League di Follonica dove combatteranno nei Cadetti contro coetanei dall’Italia e dall’estero. Questa manifestazione è inserita in un momento di particolare vitalità per la società cittadina che, forte di quarantacinque anni di storia e trentaquattro titoli italiani in bacheca, ha ripreso i corsi per bambini a partire dai cinque anni di età con lezioni dove la preparazione tecnica è affiancata da una più generale preparazione atletica per sviluppare tutte le abilità del corpo tra potenza, elasticità, velocità, coordinazione e riflessi.