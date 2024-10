Vasto incendio a Sansepolcro: intervento massiccio dei Vigili del fuoco e del 118

Ieri sera, alle ore 22:50, è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della Asl Tse per supportare i Vigili del Fuoco in seguito a un vasto incendio che ha colpito la Donati Legnami, un’azienda di legnami a Sansepolcro. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno provocato danni pesantissimi alla struttura. Due uomini di 59 anni sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale locale.

L’incendio, divampato intorno alle 22:30, ha interessato gran parte dell’attività industriale, in particolare il deposito. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Arezzo, Sansepolcro e dalle province limitrofe, tra cui Forlì, Perugia, Firenze e Siena, per un totale di 50 unità e 15 mezzi impiegati.

Grazie all’intervento tempestivo, le fiamme sono state circoscritte, evitando che si propagassero alla segheria, agli uffici e a una fabbrica adiacente. Nonostante ciò, i danni all’azienda risultano ingenti, con il deposito praticamente distrutto. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

Non è la prima volta che la Donati Legnami viene devastata dalle fiamme: un altro episodio si era verificato alcuni anni fa. Le cause dell’incendio di ieri sono attualmente in fase di accertamento.