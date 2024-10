Pedone investito a Serravalle: uomo di 61 anni trasportato in codice rosso a Careggi

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14.50, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato a seguito di un incidente stradale a Serravalle, dove un pedone è stato investito. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Stia, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1.

La vittima, un uomo di 61 anni, è stata soccorsa in gravi condizioni e trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi, in codice rosso (codice 3). Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.