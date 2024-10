Operaio 46enne folgorato mentre lavora su una linea elettrica a Pienza

L’incidente è avvenuto ieri mattina, 17 ottobre nei pressi di Spedaletto nel comune di Pienza, dove un operaio di 46 anni, residente a Cavriglia, è rimasto folgorato mentre lavorava su una linea elettrica di media intensità. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Secondo le informazioni riportate, il 46enne, dipendente di una ditta di Montevarchi impegnata in lavori per conto di Enel, sulla linea elettrica di media intensità, quando è stato colpito da una scarica elettrica nel tentativo di allontanare un carrello di supporto dopo aver notato un contatto tra la gru e un cavo. L’incidente lo ha fatto cadere violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori della sicurezza sul lavoro. Vista la gravità delle condizioni, l’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale senese, dove la prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.