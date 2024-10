L’Arezzo espugna Sestri Levante: decisiva la rete di Tavernelli a inizio ripresa

L’Arezzo conquista tre punti fondamentali per restare nelle posizioni di vertice, imponendosi 1-0 sul campo del Sestri Levante grazie a un gol di Tavernelli. Dopo un primo tempo equilibrato con poche occasioni, gli amaranto sbloccano la gara al 2’ della ripresa: sugli sviluppi di un corner, Tavernelli è il più lesto a insaccare dopo una mischia in area. Il Sestri Levante prova a reagire con una serie di cambi offensivi, ma non riesce a impensierire seriamente la difesa aretina. L’ Arezzo controlla il risultato e sfiora il raddoppio nel finale, ma la rete di Gucci viene annullata per fuorigioco.

Un successo prezioso per l’Arezzo, che consolida la sua posizione in alta classifica.

Continua il momento positivo dell’Arezzo lontano dal Comunale. La squadra di Troise conquista la terza vittoria esterna consecutiva e riguadagna, almeno fino a domenica, la 4ª posizione.

Gli amaranto hanno stazionato per quasi tutto l’incontro nella metà campo avversaria, e il Sestri Levante non ha mai impensierito Trombini. Nel primo tempo, l’unica occasione è capitata a Ogunseye, che di testa ha indirizzato il pallone nell’angolino basso, costringendo un difensore alla deviazione in angolo.

Nella ripresa, pronti via, è subito vantaggio per l’Arezzo, che va in rete con Tavarnelli, il quale tira in porta e, complice la deviazione di un difensore, spiazza Anacoura.

Il Sestri Levante accusa il colpo, mentre gli amaranto continuano a dominare il campo, creando anche tre occasioni per mettere al sicuro il risultato, che però non vengono sfruttate.

Termina quindi 1-0 la trasferta in terra ligure, nella quale l’Arezzo conferma di ottenere le proprie vittorie solo quando non subisce reti.

Se proprio vogliamo trovare un difetto nella prova odierna, possiamo identificarlo nei troppi errori e nelle palle perse che, al cospetto di un avversario più impegnativo dello spento Sestri Levante di oggi, potevano costare caro.

Arrivati a poco meno di un terzo del campionato, facciamo anche una veloce analisi.

L’inizio non è stato semplice e ha portato a molte polemiche, soprattutto a causa delle sconfitte nelle prime due trasferte, in cui la squadra aveva espresso un brutto calcio e subito sei reti. Ad oggi, quelle restano le uniche reti subite in trasferta, poiché nelle gare successive lontano dal proprio pubblico la porta è rimasta inviolata, e sono arrivate, come già detto, tre vittorie.

L’Arezzo staziona ormai stabilmente nella parte alta della classifica e, pur senza farsi trascinare dai sogni, essere alla pari di squadre blasonate e attrezzate per la promozione come Pescara, Entella, Ternana o Torres non può che dare ulteriore carica ai giocatori amaranto.

Il prossimo impegno vedrà Settembrini e compagni impegnati sabato prossimo, alle 17:30, davanti al proprio pubblico contro una SPAL in evidente crisi. I ferraresi hanno conquistato solo 9 punti (7 quelli in classifica a causa di una penalizzazione) e sono in piena zona play-out. Stasera hanno subito una sconfitta interna ad opera della capolista Pescara.

Marcatori: 2′ st Tavernelli (A)

Formazioni:

Sestri Levante (3-5-2): Anacoura; Pittino (↓ 40′ st Durmush), Valentini, Montebugnoli; Podda (↓ 14′ st Conti), Nunziatini (↓ 13′ st Brugognone), Giorno, Furno, Rosetti (↓ 30′ st Oneto); De Felice (↓ 13′ st Raggio Garibaldi), Parravicini.

A disposizione: Sias, Fusco, Nenci, Pavanello, Gallastroni, Primasso, Raineri.

Allenatore: Scotto Andrea.

Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Chiosa, Gigli, Coccia (↓ 40′ st Bigi); Renzi, Santoro, Settembrini (↓ 26′ st Shaka Mawuli); Guccione (↓ 26′ st Pattarello), Ogunseye (↓ 27′ st Gucci), Tavernelli (↓ 18′ st Gaddini).

A disposizione: Galli, Borra, Del Fabro, Fiore, Barboni.

Allenatore: Troise Emanuele.

Ammoniti: Anacoura (S), Podda (S), Lazzarini (A), Coccia (A), Santoro (A), Settembrini (A).

Arbitro: Catanzaro.