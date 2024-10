Incidente a San Giovanni Valdarno: grave un uomo di 56 anni, trasportato a Careggi in codice rosso

Oggi, alle ore 13:11, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un grave incidente a San Giovanni Valdarno, in via Ponte alle Forche. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto, causando il ferimento di un uomo di 56 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: Misericordia di Pian di Scò, l’automedica, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 1.

L’uomo, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi in codice 3 (rosso). Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.