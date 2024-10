Tutto pronto per l’Intrepida 2024: Anghiari accoglie gli intrepidi ciclisti d’epoca

Ad Anghiari è tutto pronto per l’edizione 2024 de L’Intrepida, la celebre ciclostorica non competitiva che si terrà domenica 20 ottobre. La manifestazione, aperta agli appassionati di bici d’epoca, vedrà la partenza da Piazza Baldaccio alle ore 8:45. Il programma degli eventi ha già preso il via con l’iniziativa “La Bici mi racconta”, dedicata agli studenti delle scuole locali.

Gli appuntamenti continuano domani con “Intrepidi a Scuola”, un incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in compagnia del ciclista professionista Lorenzo Quartucci e di Gioia Bartali, nipote del leggendario Gino Bartali. Venerdì sera, la storia del ciclismo sarà protagonista al Teatro di Anghiari con la serata “Aspettando L’Intrepida”, che ospiterà personalità di spicco come il giornalista Beppe Conti e l’ex campione Michael Rogers, i quali riceveranno il Premio Intrepido 2024.

Sabato, i partecipanti potranno divertirsi con la pedalata ciclo-gastronomica e tante altre iniziative, tra cui mercatini d’epoca, laboratori per bambini e una festa serale con musica e gastronomia.

Il momento clou sarà domenica 20 ottobre, quando quasi 800 ciclisti, provenienti da tutta Italia, si ritroveranno per partire sui tre percorsi previsti: 42 km, 85 km e il più impegnativo da 120 km. Pedalando sulle strade storiche della Battaglia di Anghiari, i partecipanti godranno di paesaggi incantevoli e ristori d’epoca, che offriranno specialità toscane come crostini, polenta e vinsanto.

La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, celebra la passione per il ciclismo storico e l’amore per la Valtiberina, combinando sport, cultura e gastronomia. Per chi non partecipa in bici, ci sarà la possibilità di prendere parte alla “Camminata con L’Intrepida” organizzata dal CAI di Sansepolcro.

L’Intrepida si conferma un evento imperdibile, capace di coniugare tradizione, bellezza paesaggistica e convivialità in uno dei borghi più belli d’Italia.

Le foto dell’edizione 2023