Esplorare la psicosintesi ad Arezzo: eventi e opportunità per la crescita personale

Via al Cartellone di Eventi di Arezzo Psicosintesi

Con l’arrivo dell’autunno, Arezzo Psicosintesi annuncia il ritorno del suo calendario di attività, offrendo un ricco programma dedicato alla crescita personale attraverso gli insegnamenti di Roberto Assagioli. Fondatore della psicosintesi, Assagioli ha lasciato un’impronta indelebile ospitando figure illustri come Carl Jung presso Villa La Nussa di Capolona, nelle vicinanze di Arezzo.

L’associazione, radicata nella città aretina, ha presentato ieri sera il suo cartellone di eventi presso il palazzo della Fondazione Arezzo Comunità. Quest’anno, il programma include una serie di conferenze mensili su temi profondi come l’inconscio, la speranza e il potere dei miti e dei simboli, tutti in relazione alla psicosintesi. Gli incontri, ad accesso libero e online dalle ore 21, vedranno la partecipazione di esperti come Carla Fani, Marco Montanari e Francesca Barbagli.

Oltre alle conferenze, Arezzo Psicosintesi offre un Laboratorio di Psicosintesi settimanale, guidato da Gianni Bruschi e altri docenti, come spazio per esplorare la vita interiore. Gli interessati possono partecipare gratuitamente previa iscrizione associativa.

Per chi desidera un impegno più profondo, sono disponibili corsi come “Imparare a Conoscersi” e “Il Modello Ideale”, ideati per esplorare il potenziale interiore e modelli di vita appropriati. Gli insegnamenti, condotti da docenti esperti, includono anche incontri di avvicinamento gratuiti online per introdurre la psicosintesi ai nuovi partecipanti.

L’approccio di Arezzo Psicosintesi si distingue per la sua inclusività e il suo supporto alla crescita emotiva e mentale attraverso pratiche come la meditazione, la visualizzazione e la scrittura creativa. Con una visione olistica e transpersonale dell’essere umano, l’associazione promuove una consapevolezza più profonda e la trasformazione personale.

Gianni Bruschi, presidente dell’associazione, sottolinea l’importanza degli incontri sia online che in presenza, facilitando così i processi di cambiamento personale attraverso il gruppo e la condivisione diretta.

Per ulteriori informazioni sui programmi e sugli eventi di Arezzo Psicosintesi, è possibile visitare il sito web dell’associazione all’indirizzo www.arezzopsicosintesi.org o contattare direttamente via email all’indirizzo arezzopsicosintesi@gmail.com o telefonicamente al numero 333 5270553.