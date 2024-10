Risultati weekend: settore giovanile Arezzo

Primavera 4 | Sorrento – Arezzo 1-2

La Primavera dell’Arezzo ottiene una vittoria sofferta ma meritata in trasferta contro il Sorrento, imponendosi per 2-1. Gli amaranto passano in vantaggio al 6’ con un diagonale di Celli, che supera il portiere avversario. Nonostante diverse occasioni per il raddoppio, il Sorrento pareggia al 15’ con una ripartenza, forse viziata da un fuorigioco. La situazione si complica per l’Arezzo con l’infortunio al capitano Verdini e l’espulsione di Fucci. Nel finale del primo tempo, Celli conquista un rigore, ma Concetti si fa parare il tiro. L’Arezzo continua a dominare nel secondo tempo e, al 35’, è ancora Celli a segnare il gol decisivo che vale la vittoria.

Under 17 | Pianese – Arezzo 0-1

L’Arezzo Under 17 continua la sua marcia positiva con una vittoria di misura per 1-0 sul campo della Pianese. Gli amaranto dominano fin dall’inizio e hanno l’occasione per andare in vantaggio al 15’ con un rigore, ma Di Gaetani fallisce l’esecuzione. Poco dopo, Nugnes colpisce il palo. Nella ripresa, l’Arezzo riprende il controllo del gioco e al 65’ Farsetti sblocca la partita con un diagonale preciso, regalando i tre punti alla squadra.

Under 16 | San Marino Academy – Arezzo 0-0

Pareggio a reti inviolate per l’Arezzo Under 16, che mostra progressi nel gioco ma fatica a finalizzare le numerose occasioni create. La squadra di mister Bellini domina la partita con oltre venti calci d’angolo e diverse opportunità, tra cui un palo colpito da Pepe. Nonostante il costante assedio, il risultato resta bloccato sullo 0-0. Nel recupero, l’Arezzo rischia la beffa con un pallonetto del San Marino, ma la palla esce di poco.

Under 15 | Pianese – Arezzo 0-5

L’Arezzo Under 15 travolge la Pianese con un netto 5-0. Dopo un primo tempo combattuto e sbloccato al 25’ da un tiro di Bruni sotto la traversa, l’Arezzo dilaga nella ripresa. Centi segna il 2-0, seguito da Belli, Casamenti e Laurentini, che chiudono definitivamente la partita. Casamenti, migliore in campo, insieme a Bruni e Monini, contribuisce a una vittoria schiacciante per gli amaranto.