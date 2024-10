Due trionfi internazionali per i giovani del Tennis Giotto, ma amarezza in A2

Un weekend di alti e bassi per il Tennis Giotto. Da una parte, brillano i successi internazionali dei giovani talenti Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, entrambi classe 2008, che hanno dominato il torneo ITF J60 di Bari. Ciurnelli ha conquistato il titolo nel singolo senza perdere un set, battendo in finale il canadese Benjamin Azar con un netto 6-2, 6-0. In coppia con De Vizia, ha poi trionfato anche nel doppio, imponendosi per 6-3, 6-2 su Salvatore Tartaglione e Luigi Valletta. Questi risultati arricchiscono un 2024 già di successo per i due atleti, che avevano recentemente vinto il titolo italiano a squadre Under16 con il circolo aretino.

Sul fronte dei campionati nazionali di serie A2, però, il weekend non è stato altrettanto positivo. La squadra maschile, al suo esordio stagionale, ha ceduto in casa contro il Ct Reggio con un pesante 5-1. L’unico punto è arrivato dal singolo di Pietro Fanucci, mentre le coppie dei doppi (Pecorella-Ciurnelli e Alberti-Baldoni) hanno perso entrambi al tie-break del terzo set con un sofferto 8-10. Amaro anche l’esito per la squadra femminile, sconfitta in trasferta dal Ct Bologna per 3-1, nonostante il combattuto punto di Gaia Squarcialupi.

Il Tennis Giotto tenterà il riscatto nel prossimo turno di domenica 20 ottobre, con la squadra maschile impegnata contro il Tc Vomero di Napoli sui campi di casa e le ragazze in trasferta contro il Tc Lumezzane.