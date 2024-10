BBP Athletic brilla nell’ultima tappa delle Esordiadi

Ultima tappa delle Esordiadi per la BBP Athletic

Sabato 13 ottobre, a Badia Agnano, si è svolta l’ultima tappa del Trofeo Esordiadi 2024, in concomitanza con l’Ultratrail della Valdambra. L’evento, organizzato in modo eccellente dalla società ospitante Weloveinsulina, ha visto ottimi risultati per i giovani esordienti della BBP Athletic, guidati dal coach Barbara Perez.

La squadra ha conquistato ben 3 podi su 18 disponibili. Tra i protagonisti spiccano Gabriele Serafini, vincitore nella categoria ESOAM, e Bianca Miliciani, prima nella categoria ESOBF, mentre Alba Arcelli ha ottenuto il secondo posto nella categoria ESOCF.

Anche altri atleti si sono distinti con prestazioni di rilievo, come Anna Arcelli (4ª cat. ESOAF nonostante una gara saltata), Tommaso Iacono (11º cat. ESOAM con due gare saltate), Emma Marraghini (8ª cat. ESOBF con due gare saltate), Mattia Materozzi (8º cat. ESOBM con due gare saltate) e Virginia Franci (7ª cat. ESOCF con due gare saltate).

Un grande applauso va alla società, ai genitori e agli atleti per l’impegno dimostrato nelle sei tappe del trofeo. Di seguito, tutti i partecipanti alla competizione.