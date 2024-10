L’ACF Arezzo cade in rimonta contro il Pavia Academy: 2-1 il risultato finale

In occasione della sesta giornata di campionato, l’ACF Arezzo affronta il Pavia Academy in trasferta. Le amaranto, reduci da una serie di risultati positivi, partono con il piede giusto, portandosi in vantaggio al 37′ grazie a Zito, che con un pallonetto supera il portiere Deiana. Il primo tempo si chiude con l’Arezzo avanti di un gol, nonostante alcune insidie create dal Pavia.

Nella ripresa, però, il Pavia Academy ribalta il risultato. Al 48′, Alborghetti si ritrova sola davanti a Bartalini e segna il gol del pareggio. Appena quattro minuti più tardi, al 52′, Demaio trova il raddoppio, portando le padrone di casa sul 2-1.

Nonostante diversi tentativi da parte dell’Arezzo, con Fracas e Fortunati protagoniste in area avversaria, la difesa del Pavia e l’ottima prestazione del portiere Deiana riescono a neutralizzare ogni attacco. L’Arezzo ha cercato fino all’ultimo di raddrizzare la partita, ma la squadra amaranto non è riuscita a trovare il gol del pareggio.

Il match si conclude con la rimonta del Pavia Academy, che porta a casa i tre punti.

PAVIA ACADEMY: Deiana, Alborghetti, Lazzari, Aversa, Demaio, Semplici, Galdini, Casini (Peri 49’), Polillo, D’Ugo, Modesti (Venturini 82’)

A disposizione: Migliazza, Lauzi, Gametcaia, Peri, Cigallino, Paglia, Ricchitelli, Venturini, Foini

All. Silvio Cassaro

ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri (Razzolini 62’), Toomey, Zito, Blasoni (Fortunati 45’), Licco, Corazzi (Barsali 54’), Martino (Santini Martina 82’), Fracas, Taddei (Santini Margherita 45’), Lorieri

A disposizione: Nardi, Bruni, Fortunati, Lunghi, Nasoni, Razzolini, Santini Margherita, Santini Martina, Barsali

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Zito (37’), Alborghetti (48’), Demaio

Ammonizioni: Lazzari (11’), Blasoni (12’), Aversa (16’), Zito (34’), Razzolini (70’)

Angoli: 5 – 7

Recupero: 1’ – 6’