Due interventi del 118 nei boschi dell’aretino: soccorsi una donna caduta e un uomo ferito da un animale selvatico

Oggi pomeriggio il 118 della ASL TSE è stato attivato per due emergenze nei boschi della provincia di Arezzo. Alle 14:30, una chiamata da Caprese Michelangelo ha richiesto l’intervento per una cercatrice di funghi, una donna di 53 anni, caduta nel bosco. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice 2 dall’elisoccorso Pegaso 1. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, l’ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano e le forze dell’ordine.

Un secondo intervento è avvenuto alle 17:00 nei boschi di Civitella della Chiana, dove un uomo di 77 anni è stato ferito da un cinghiale. Il 118 è intervenuto con la Croce Bianca infermierizzata di Monte San Savino, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Arezzo in codice 2.