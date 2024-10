Arezzo: ripartono i corsi gratuiti di Sahaja Yoga per ritrovare la pace interiore

A partire da lunedì 14 ottobre e venerdì 18 ottobre, ad Arezzo riprendono i corsi gratuiti di Sahaja Yoga, un percorso di meditazione dedicato a chi cerca equilibrio e serenità.

Nonostante si parli spesso di pace, molte persone non riescono a trovarla dentro di sé. Viviamo disconnessi non solo dalla natura e dalla Terra, ma anche dal nostro io profondo: la mente segue una direzione, mentre il cuore ne desidera un’altra.

Sahaja Yoga, basato sugli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi, offre da decenni ad Arezzo incontri gratuiti aperti a persone di ogni età. “Attraverso la meditazione possiamo riscoprire l’armonia perduta – spiegano gli organizzatori –. Questo percorso ci aiuta a sciogliere tensioni e conflitti interiori, permettendo di raggiungere uno stato di pace, silenzio mentale e benessere emotivo”.

I corsi, come ogni anno, si terranno presso il Centro Sociale Giotto in via XXV aprile 37. Il primo ciclo di incontri avrà inizio lunedì 14 ottobre alle 21:00, mentre il secondo partirà venerdì 18 ottobre alle 18:30. È consigliata la prenotazione. Per maggiori informazioni contattare i numeri 347 2326460 o 348 8269822.

Shri Mataji Nirmala Devi, nata nel 1923 a Chindwara, in India, è stata una figura fondamentale nella lotta per la liberazione del Paese accanto a Gandhi. Durante la sua vita ha promosso con passione la pace e l’integrazione tra i popoli. Nel 1970 ha sviluppato il metodo di meditazione noto come Sahaja Yoga, che ha diffuso gratuitamente in tutto il mondo per oltre 40 anni. Il suo approccio alla meditazione è riconosciuto a livello internazionale, e Sahaja Yoga è partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace.