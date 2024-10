Chikungunya: Ordinanza per disinfestazione nelle aree circostanti l’ospedale San Donato e via Cesare Battisti

Un caso di virus Chikungunya, malattia trasmessa dalla zanzara tigre e tipica delle aree tropicali, è stato rilevato all’ospedale San Donato di Arezzo. Per proteggere la salute pubblica, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che prevede la disinfestazione delle zone circostanti il nosocomio e via Cesare Battisti, entro un raggio di 200 metri. L’intervento è programmato per oggi, sabato 5 ottobre, alle ore 22:30.

Le operazioni di disinfestazione saranno condotte tramite l’uso di insetticidi adulticidi e larvicidi, e comprenderanno anche l’eliminazione dei focolai larvali, con ispezioni “porta a porta” nelle abitazioni comprese nell’area. L’ordinanza richiede la collaborazione di tutti i residenti, i commercianti e i gestori di attività affinché permettano agli addetti di eseguire i trattamenti e di seguire le istruzioni per prevenire il riformarsi dei focolai di zanzare. Le raccolte d’acqua dovranno essere eliminate e gli abbeveratoi degli animali domestici rinnovati giornalmente.

Durante il trattamento, i residenti sono invitati a prendere alcune precauzioni: rimanere al chiuso con porte e finestre sigillate, spegnere impianti di ventilazione, e proteggere animali e suppellettili con teli di plastica. Gli orti dovranno essere protetti o raccolti prima dell’intervento, e si raccomanda di attendere 15 giorni prima di consumare prodotti che possano essere stati esposti agli insetticidi, lavandoli abbondantemente e sbucciando la frutta.

L’ordinanza resterà in vigore fino al completamento dei trattamenti, che potrebbero essere posticipati in caso di condizioni meteorologiche avverse, come la pioggia.