Controlli straordinari dei Carabinieri a Cortona: un arresto, sanzioni per 18.000 euro e segnalazioni per droga

Nella serata di venerdì 4 ottobre 2024, i Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione ha portato all’arresto di una persona colpita da un provvedimento restrittivo e alla segnalazione di un individuo per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre ispezionati diversi esercizi pubblici, con la contestazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 18.000 euro.

Durante il servizio, che ha coinvolto 17 militari e 8 veicoli, sono state identificate 123 persone e controllati 94 veicoli. Le operazioni hanno interessato le principali arterie stradali di Cortona, Camucia e Terontola, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie, al fine di prevenire atti vandalici.

Nel dettaglio, una persona di circa 50 anni, residente a Castiglion Fiorentino e già condannata per truffa in varie località del territorio nazionale, è stata arrestata dai Carabinieri di Castiglion Fiorentino. Il soggetto, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio per scontare la detenzione domiciliare.

I Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo, hanno ispezionato diverse attività commerciali e contestato numerose irregolarità, tra cui l’uso non autorizzato di sistemi di videosorveglianza, la mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro e la carenza di mezzi antincendio. Queste violazioni hanno portato a sanzioni amministrative per circa 18.000 euro.

Inoltre, nel corso dei controlli, un residente di Foiano della Chiana è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida senza patente, mentre a Terontola un giovane è stato trovato in possesso di uno spinello contenente hashish e segnalato alla Prefettura di Arezzo per uso di sostanze stupefacenti.