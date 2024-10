Scoperta una casa di cura abusiva per anziani in un agriturismo a Cortona, con lavoratori in nero

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nell’ambito dei controlli per contrastare l’abusivismo e il lavoro nero, hanno individuato una struttura per anziani illegale in un agriturismo a Cortona.

La casa di cura, priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria, operava senza personale medico qualificato, in violazione delle normative vigenti. Durante l’accesso congiunto con una Commissione del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana sud est, sono stati trovati 10 anziani, alcuni non autosufficienti, assistiti da tre lavoratori, di cui due completamente in nero.

Questi lavoratori, senza qualifiche professionali, somministravano farmaci senza la presenza di personale abilitato. La struttura, seppur registrata come agriturismo, operava come casa di cura con rette mensili di circa 2000 euro.

Sono state inoltre riscontrate gravi carenze nella sicurezza dell’edificio e nell’idoneità del servizio offerto. Il proprietario e i lavoratori sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione, mentre i lavoratori in nero sono stati segnalati all’Ispettorato del lavoro per le sanzioni previste.