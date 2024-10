Pioggia di medaglie per la Ginnastica Artistica Maschile della Ginnastica Petrarca

Grande successo per la Ginnastica Petrarca al debutto del Campionato Regionale Gold di Ginnastica Artistica Maschile. Nella prima prova di Montevarchi, sette atleti di diverse età hanno gareggiato nelle competizioni individuali e a squadre, mettendo in mostra i nuovi esercizi preparati nei mesi scorsi con i tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza. La competizione ha visto gli atleti misurarsi con i coetanei di tutta la Toscana, ottenendo risultati di rilievo.

Nel Campionato a Squadre Allievi3, Alessandro Ferrini e Cristian Materazzi si sono distinti con un ottimo secondo posto, con un programma completo che ha incluso corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Hanno conquistato la piazza d’onore, piazzandosi dietro solo alla squadra dell’Arcobaleno Prato.

Nella competizione individuale, Christian Antonini ha festeggiato un terzo posto nella categoria Junior2 all-around, dimostrando la sua versatilità in tutte le discipline. Altri piazzamenti di rilievo sono stati raggiunti da Leonardo Ercolani, terzo alle parallele tra i Senior, Pietro Badini, secondo alla sbarra e terzo al volteggio, e Mattia Boncompagni, che ha ottenuto diversi podi tra gli Junior3, tra cui il primo posto alla sbarra e agli anelli. Riccardo Baccega ha conquistato il primo posto al corpo libero e il secondo al cavallo con maniglie tra gli Junior3.

Questi risultati hanno posto le basi per ulteriori miglioramenti in vista della seconda prova del campionato e della decisiva Zona Tecnica Interregionale, che sarà cruciale per le qualificazioni alle finali nazionali.

La Ginnastica Petrarca ha brillato anche nella Ginnastica Ritmica, con la partecipazione alla seconda e ultima prova del Campionato Regionale Individuale Allieve a Campi Bisenzio. Aurora Serafieri (classe 2014), tra le Allieve 2^ Fascia, ha ottenuto il quinto posto, assicurandosi il pass per la Zona Tecnica Interregionale ad Alba Adriatica, dove affronterà atlete da Toscana, Lazio e Sardegna per accedere ai campionati italiani.

Anche Caterina Falomi (2012) ha raggiunto la qualificazione tra le Allieve 4^ Fascia.