Maltempo a Cavriglia: pianta cade su un furgone in transito, ferito un uomo di 56 anni

Alle ore 12.45 di oggi è stato attivato il servizio 118 della ASL TSE nel Comune di Cavriglia, in via Diga, a causa di un incidente provocato dalle avverse condizioni meteorologiche. Una pianta è caduta su un furgone in transito, ferendo un uomo di 56 anni che è stato prontamente soccorso. L’uomo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza.