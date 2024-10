In un’ora qualsiasi, di un giorno qualsiasi, in un mese qualsiasi, di un anno qualsiasi…

… potremmo ricevere una diagnosi che cambia tutto nella nostra vita!!!

“Ci svegliamo come sempre, facciamo colazione, magari accendiamo una sigaretta. Non pensiamo a nulla, se non alle mille cose che dobbiamo fare in giornata, poi andiamo a fare un controllo, uno di quei controlli che abbiamo rimandato mille volte perché ‘…tanto sto bene!’ E in quel momento, il mondo si ferma. Una diagnosi terribile, di quelle che ci lasciano senza fiato. Il medico ci parla, ma non riusciamo neanche a sentire le sue parole. Solo un ‘ronzio’ nella testa, un pensiero che cresce dentro: ‘Perché proprio a me?’

Se abbiamo vissuto con cura, se abbiamo rispettato il nostro corpo e siamo stati attenti alla nostra salute, potremmo accettare questo momento come parte del nostro destino. Ma se, in cuor nostro, sappiamo che il male che ci ha colpito è, soprattutto, colpa nostra… la sofferenza diventa un peso insopportabile.

Pensiamoci bene: il nostro corpo è l’unico strumento che ci permette di vivere, ed è nostra responsabilità mantenerlo sano! Non è solo una questione di fumo o droghe. La salute non è influenzata solo da queste cattive abitudini. Lo stress, ad esempio, è uno dei più potenti nemici della salute. Troppo stress, soprattutto quello cronico, rilascia quantità eccessive di cortisolo, che a lungo andare danneggia il sistema cardiovascolare, indebolisce le funzioni cognitive e può portare a infarti e ictus.

Poi c’è la sedentarietà: siamo nati per muoverci, per correre e camminare, come facevano i nostri antenati nella preistoria, quando dovevano cacciare per sopravvivere o scappare dai predatori. E invece, passiamo le giornate seduti dietro una scrivania, guidando macchine o guardando schermi. La mancanza di attività fisica logora il corpo, porta a problemi metabolici, obesità, e malattie cardiovascolari. Il corpo è fatto per il movimento, e quando non lo utilizziamo, lo stiamo danneggiando giorno dopo giorno.

E poi c’è il fumo: il fumo, che distrugge i polmoni e il cuore!! Fumare è come giocare ogni giorno una partita con la tua vita. Anche le sigarette elettroniche, vendute come alternative ‘più sicure’, nascondono rischi ENORMI! Studi recenti hanno dimostrato che le sostanze contenute nei vapori possono danneggiare i polmoni e il sistema respiratorio in modi che non avevamo previsto, e ancora non si sa quali altri danni possa arrecare al nostro corpo l’uso quotidiano di questi mefistofelici vapori. Ma siccome dietro c’è un enorme business, spesso ci nascondono i veri pericoli. E intanto chi ha una personalità debole, sotto stress, continua a respirare il suo personale veleno. Gravissimo che donne in età di procreazione ne facciano uso o ne abusino, e inammissibile durante l’allattamento o in casa con minori.

Poi ci sono le droghe, pesanti o leggere che siano, che devastano il corpo e la mente. Non dimentichiamo il consumo di alcol, che può avere effetti devastanti, soprattutto in età giovane, come va tanto di moda oggi! Anche privarsi del sonno, come chi dorme poco e male, porta conseguenze altrettanto gravi. Il sonno non è solo riposo: è il momento in cui il nostro corpo ripara se stesso, rigenera le cellule e ristabilisce l’equilibrio. Senza un sonno adeguato, le nostre cellule non riescono a duplicarsi correttamente e il nostro organismo si sbilancia, portando a problemi che colpiscono profondamente la salute fisica e mentale.

Tutte queste abitudini sbagliate hanno un impatto devastante. Che si tratti di stress, sedentarietà, droghe, alcol, fumo o sonno disturbato, ognuna di queste ci avvicina a una diagnosi che non vorremmo mai sentire!! Non possiamo fare una scaletta precisa, perché tutte sono dannose, e tutte mettono, in egual misura, a rischio la nostra salute.

Il corpo, questa straordinaria macchina che il Creatore (comunque lo si voglia chiamare) ha donato a ognuno di noi, merita attenzione e rispetto! Non solo per noi stessi, ma anche per chi ci ama, per chi vuole vederci vivere a lungo e in salute. Smettiamo di sottovalutare questi rischi e di danneggiarci, consapevolmente o inconsapevolmente!

Non aspettiamo che sia troppo tardi per accorgerci del valore del nostro corpo, che è il nostro meraviglioso tempio sacro. Proteggiamolo ora, prima che una diagnosi terribile, in un’ora qualsiasi, di un giorno qualsiasi, arrivi a cambiarci e accorciarci la vita per sempre”. * S.S.C. *