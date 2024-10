Pedalando con FIAB Arezzo: commemorazione del campo di internamento di Renicci

Domenica 6 ottobre, ore 9

Campo di Renicci, Località Motina, Anghiari

Domenica 6 ottobre si terrà una commemorazione al Parco della Memoria di Renicci, in località Motina di Anghiari, presso i resti dell’ex Campo di Internamento fascista e badogliano attivo tra il 1942 e il 1943. Destinato a prigionieri civili jugoslavi e italiani, il campo ha visto la detenzione di circa 10.000 persone in condizioni durissime, 159 delle quali persero la vita. I resti di molte vittime sono conservati nel Sacrario degli Slavi a Sansepolcro.

FIAB Arezzo, in collaborazione con l’ANPI di Sansepolcro e Dynamis Bike di Anghiari, organizza un tour in bicicletta di 35 km (dislivello 300 m) su strade sterrate, adatto a MTB, gravel e Ebike. Il ritrovo è alle 9 presso la Bottega di Robertino a Motina, con tappa al Museo della Resistenza e al Sacrario degli Slavi, dove saranno presenti i familiari degli internati sloveni.

Alle 14.30 seguirà l’evento commemorativo “Renicci – L’Arte rinchiusa”, con esposizioni di opere d’arte realizzate dagli internati e performance dal vivo.

La partecipazione è gratuita per i soci FIAB, mentre per i non soci è richiesto un contributo assicurativo di 3 €. Sarà possibile tesserarsi per il 2025 durante l’evento.

Si raccomanda di portare il casco e una camera d’aria di scorta.

Per ulteriori informazioni: 328767679 o 3441843873